Znalci ili bleferi: Sjećate li se filmskih osamdesetih?

Nakon što smo ranije ovog tjedna uspješno apsolvirali devedesete, pravo je vrijeme za jedan korak unatrag – veselo vas pozivamo da s nama sjednete u Arteistov kvizaški DeLorean i posjetite jedno od filmski najzanimljivijih desetljeća ikad. Osamdesete godine prošlog stoljeća donijele su nam pravi niz nezaboravnih klasika uz koje su mnogi od nas i odrastali, a uz ovih prpošnih, opuštenih i pomalo sentimentalnih petnaest pitanja koja slijede čeka vas nostalgično putovanje kroz neka od najpamtljivijih djela dekade. Odvojite par minuta vremena, zaigrajte naš drugi po redu kviz, testirajte svoje (ne)znanje i javite kako ste prošli. Sretno svima i uživajte!

Započnite kviz! 1. Kako se zove zgrada u kojoj je 1988. godine John McClane odmjerio moždane i mišićne snage s Hansom Gruberom? Nakatomi Plaza Yucatan Industries Empire State Building Sears Tower Correct! Wrong! - 2. Koji je jedini pridjev u hrvatskoj verziji naslova prvog filma u serijalu o profesoru Henryju Indiani Jonesu? kristalnim ukleta posljednji izgubljenog Correct! Wrong! - 3. U znanstvenofantastičnom klasiku Stevena Spielberga E.T., kako se zvao desetogodišnjak koji se brzo sprijateljio sa simpatičnim izvanzemaljcem? Thomas Ricky Calvin Elliot Correct! Wrong! - 4. Ako ste Michael J. Fox, a godina je 1985., koliko brzo otprilike morate juriti u svojem DeLoreanu da biste, recimo, svjedočili padu Rimskog Carstva? 120 km/h 100 km/h 140 km/h 160 km/h Correct! Wrong! - 5. Razjareni bik Martina Scorseseja svijetu je predstavio priču… kojeg poznatog boksača iz četrdesetih i pedesetih godina prošlog stoljeća? Sugar Raya Robinsona Jakea LaMotte Normana Hayesa Joea Louisa Correct! Wrong! - 6. Koji je danas vrlo poznati glumac na velikom platnu debitirao prije 33 godine u kultnoj Stravi u Ulici brijestova? Johnny Depp Joaquin Phoenix Denzel Washington Steve Buscemi Correct! Wrong! - 7. Ako Mikey, Data, Mouth, Chunk, Brand, Andy i Stef tragaju za blagom, kako se zvao brod na kojem su ga pronašli? Defiant Queen Elizabeth Santa Maria Inferno Correct! Wrong! - 8. Koja se europska metropola javlja u naslovu hororca Johna Landisa iz 1981. u kojem se dva američka pustolova zateknu u krivoj pustopoljini? Berlin Pariz London Moskva Correct! Wrong! - 9. Što je Jennifer Grey nosila u rukama kad je prvi put izbliza vidjela Patricka Swayzeja kako mrda kukovima 1987. godine? lubenicu vreću cementa Tolstojevu 'Anu Karenjinu' reket za badminton Correct! Wrong! - 10. U Burtonovom Batmanu s kraja desetljeća, čije ime nismo mogli vidjeti na odjavnoj špici? Danny DeVito Jack Palance Michael Keaton Kim Basinger Correct! Wrong! - 11. Koju životinju nalazimo u imenu redateljskog dugometražnog prvijenca Branka Schmidta snimljenom prema istoimenoj drami Fabijana Šovagovića? stršljena zmiju sokola majmuna Correct! Wrong! - 12. Koji je klasik velikog Ingmara Bergmana 1982. po prvi put ugledao mrak kinodvorana? Sedmi pečat Fanny i Alexander Divlje jagode Čarobna frula Correct! Wrong! - 13. Kako se naziva sustav umjetne inteligencije zbog kojeg su gotovo sve žene imena Sarah Connor pobijene u Los Angelesu? Vipnet DefCon Skynet Umbrella Correct! Wrong! - 14. Posudite nam svoje uši na desetak sekundi i odgovorite: o kojoj je godini riječ?

1985. 1983. 1981. 1988. Correct! Wrong! - 15. Koji je poznati filmski skladatelj s Johnom Carpenterom radio na glazbi filma Stvor? Danny Elfman James Horner Ennio Morricone Hans Zimmer Correct! Wrong! - Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook Znalci ili bleferi: Sjećate li se filmskih osamdesetih? Odgovorili ste na %%score%% od %%total%% pitanja točno!