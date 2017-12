Božićni vremeplov: 24 najvažnija događaja koji su se dogodili na današnji dan

Kao što svatko tko je ikad pisao za neki tiskani ili online medij dobro zna, top liste su jedan poseban format članka koji je istovremeno prilično zahvalan i izrazito nezahvalan, a taj dualitet baš je ono što ovaj oblik pisanja čini privlačnim i uzbudljivim. S marketinške strane, s ovakvim je člancima lakše privući čitatelje i osvojiti klikove. Vjerojatno ne postoji forma kojoj prirodnije stoji neizbježan klikbejt naslov: pet stvari koje najčešće radite prije spavanja, sedam sitnica koje vam partnerica neće priznati da joj smetaju, trinaest hororaca koje ne smijete ni ludi propustiti, dvadeset sedam najprivlačnijih destinacija za posjetiti u veljači…

Top liste privlače poglede i potiču raspravu. Ta rasprava ono je što čini nezahvalniji aspekt ovakvoga pisanja, priznat će svatko koga je ikad pogodio neki od „kako si mogao izostaviti /umetni ime filma, serije, pjesme/, nemaš pojma“ ili manje konstruktivnih ali ubojitijih „polij se benzinom i zapali“ komentara. Urođena znatiželja čitatelje usmjerava da kliknu i pregledaju listu, a stečeni porivi za raspravom, ispravcima i komentarima vode do ponekad oštre diskusije i kritike. Kako kaže mudra izreka, mišljenja su poput…hm, „otvora na završetku zadnjeg crijeva smještenog između dvaju glutealnih mišića“ (hvala, Enciklopedija.hr!) – svi ih imaju. Ovo je nešto drukčija božićna lista, jedan od onih „na današnji dan“ razbibrižnih, opuštenih, ali ipak edukativnih članaka za koji se nadam da neće buditi negativne emocije.

Iz istog razloga, s popisa sam izbacio stvari poput razornog potresa u Kini koji je 1932. odnio 275 života, pad zrakoplova ruskog Ministarstva obrane koji je prošle godine odnio 92 duše, strijeljanje rumunjskog diktatora Ceauşescua i njegove supruge Elene 1989. godine, ili glasovit „proklet bio na Božić 2010.“ govor Onog-čije-se-ime-ne-smije-izgovoriti-na-portalu-posvećenom-kulturi. Bolne negative, razarajućeg crnila i teške depresije dobivamo od medija više nego dovoljno kroz cijelu godinu, nema razloga da i jedna nevina božićna lista bude crnokronična.Ovo što slijedi popis je 24 događaja iz povijesti svijeta koji su se meni osobno učinili dovoljno važnima ili zanimljivima da na njih skrenem pozornost. Dok se purica peče, snijeg naivno iščekuje, a vaša obitelj putuje iz Belišća da s vama podijeli nekoliko darova i par butelja vina, škicnite što se sve zanimljivo na današnji dan događalo u svijetu prethodnih godina, desetljeća, stoljeća. I sretan Božić svim arteistima i onima koji će to tek postati.

24. Japanski car Hirohito penje se na prijestolje

Uz Akiru Kurosawu vjerojatno najprepoznatljivija japanska njuška 20. stoljeća svakako je car Hirohito, na moćnom položaju ustoličen na Božić 1926. godine. Povijesna važnost ovog dugovječnog vladara (carevao pune 63 godine!) leži u činjenici da je pod njegovim utjecajem, ispred njegovih očiju, Japan preuzeo vrlo agresivnu imperijalističku politiku koja je uskoro rezultirala nasrtajem na Kinu i sklapanjem Antikominternskog pakta s nacističkom Njemačkom i fašističkom Italijom. No za razliku od partnera Hitlera i Mussolinija, Hirohito je itekako preživio najveći sukob u povijesti čovječanstva: osim što je objavio bezuvjetnu kapitulaciju Japana i odrekao se navodnog božanskog porijekla, Hirohito je carsku vlast prilagodio novom, pacifističkom dobu koje je iznjedrilo i ustav 1947. godine, a godinu dana kasnije međunarodna ga je zajednica oslobodila optužbi za ratne zločine. Ono što nisu uspjeli američki bombarderi ili kineski pokret otpora pošlo je 1989. za rukom raku dvanaesnika.

23. Najstarija američka umjetnička organizacija izvela prvi nastup

Najstarija i još uvijek aktivna umjetnička organizacija u Sjedinjenim Državama, Društvo Handela i Haydna, na Božić 1815. godine uspješno je odradilo svoj prvi javni nastup u Kraljevoj kapeli u Bostonu. Zbor Društva činilo je 90 muškaraca i 10 žena, a sastav su činili pojedinci sakupljeni iz lokalnih crkvenih zborova. Zaljubljenici u klasičnu glazbu mogu škicnuti i online arhiv svih izvedbi i izvođača Društva od osnutka do današnjeg dana.

22. Nastalo Ugarsko kraljevstvo, okrunjen Stjepan I. Arpadović

Na božićno jutro lijepe, okrugle 1000. godine ustanovljeno je srednjovjekovno Ugarsko kraljevstvo. Stjepan I. iz dinastije Arpadovića, koji će 1083. čak biti proglašen katoličkim svecem, ugušio je pobunu rodovskih starješina, zemlju pretvorio u kraljevska dobra i postao bogom i batinom mađarske države. Ako mislite da Stjepanova krunidba i nastanak Ugarskoga kraljevstva nije neka velika stvar, sjetite se da je samo 102 godine poslije, za vrijeme Kolomana, i Hrvatska ušla u državnu zajednicu s ugarskim narodom. Ova će zajednica, uz (rijetke) uspone i (češće) padove potrajati sve do kraja Prvog svjetskog rata.

21. Njemački astronom Palitzsch vidio Halleyjev komet

U čast njemačkog astronoma Johanna Georga Palitzscha nazvani su krater i dolina na Mjesecu, kao i jedan asteroid, ali znanstvena će ga zajednica prije svega pamtiti po tome što je prvi posvjedočio Halleyjevom kometu nakon što je njegov suvremenik i britanski kolega Edmond Halley predvidio njegovu orbitu i točno vrijeme ponovnog ukazanja. Halley je preminuo 1742. godine, šesnaest godina prije no što će Palitzsch potvrditi njegova predviđanja. Njemačkog astronoma možda pamtimo po ovom jednom uspjehu, ali daleko od toga da je bio one-trick pony: iza sebe je ostavio privatnu knjižnicu s 3518 knjiga, a na svojoj je farmi izgradio vlastiti botanički vrt, laboratorij i muzej. Nije loše za jednog farmera.

20. Umro Dean Martin, legenda američke glazbeno-filmske scene

Jedno od najpopularnijih lica američkog šoubiznisa sredine prošlog stoljeća, Dean Martin je na Božić 1995. godine izgubio dvogodišnju borbu s rakom pluća. Zvijezda filmskih klasika poput Rija Brava, Mladih lavova i originalnih Oceanovih 11, pjevač s nezaboravnim hitovima poput Memories Are Made of This, Everybody Loves Somebody ili Ain’t That a Kick in the Head?, uspješni TV voditelj i neizostavan član čuvenog Rat Packa (neformalni naziv za blisko povezanu skupinu izvođača poput Sinatre, Martina i Sammyja Davisa, Jr.), Martin je nekoliko desetljeća bio jedno od zaštitnih faca svijeta zabave. Njegovu izvedbu pjesme My Rifle, My Pony and Me iz Rija Brava još uvijek si puštam barem nekoliko puta mjesečno.

19. Predsjednik Johnson službeno pomilovao sve bivše vojnike Konfederacije

Na Božić daleke 1868. godine, američki predsjednik Andrew Johnson konačnom je blagdanskom objavom potvrdio potpuni oprost za sve vojnike bivše Konfederacije, separatističkih snaga američkoga Juga koje su, prvenstveno zbog sjevernjačke politike spram robovlasništva, odlučile istupiti iz Unije, time izravno potaknuvši izbijanje Građanskog rata, do danas najkrvavijeg sukoba u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. U žestokom sukobu koji je trajao od 1861. do 1865. godine poginulo je više od sedamsto tisuća Amerikanaca, što je gotovo dvostruko više nego, primjerice, tijekom Drugog svjetskog rata. Na Božić prije 149 godina, Johnson je objavio „bez ikakvih uvjeta i oklijevanja pomilovanje i amnestiju za zločin izdaje Sjedinjenih Država ili podržavanja državnih neprijatelja tijekom građanskog rata, uz vraćanje svih prava, privilegija i imuniteta zagarantiranih Ustavom i zakonima.“ Jedna lijepa „što je bilo, bilo je“ priča o važnosti pomirenja i složnog suživota koja je uskoro prometnula SAD u uvjerljivo najjaču silu svijeta.

18. Vilim I. Osvajač okrunjen za engleskoga kralja

Nakon što je 14. listopada 1066. godine u bitci kod Hastingsa razbio vojsku anglosaskog kralja Harolda II. većim dijelom zahvaljujući svojem strahovito sposobnom konjaništvu, normanski vojvoda Vilim I. Osvajač na Božić je u Westminsterskoj opatiji okrunjen za kralja Engleske. Tijekom sljedećih šest godina Normani su pokorili cijelu zemlju i počeli se stapati s Anglosasima. Kao da pad posljednjeg anglosaskog kralja nije bio dovoljan udarac za ponos Otočana, Englezi se i danas s jezom prisjećaju tih mračnih dana kad je službeni jezik u njihovoj zemlji bio omraženi francuski.

17. Prvi put javno izvedena pjesma Tiha noć

U austrijskom gradiću imena Oberndorf bei Salzburg 1818. godine jedna od najpoznatijih božićnih pjesama svih vremena, koju bismo mogli nazvati i „All I Want for Christmas“ 19. stoljeća, po prvi je put javno izvedena na polnoćki u crkvi sv. Nikole. Iste ju je godine skladao Franz Xaver Gruber uz tekst Josepha Mohra, a prije šest godina UNESCO je proglasio austrijskom nematerijalnom baštinom. Verzija Binga Crosbyja iz 1947. smatrana je trećom najprodavanijom pjesmom u povijesti.

16. Prvi dvoboj NBA divova Kobeja Bryanta i Shaquillea O’Neala

Godina je 2004., božićna atmosfera osjeti se svugdje…osim u Los Angelesu, gdje su sve oči posjetitelja Staples Centra uprte u sukob NBA giganata. Nakon što su osam godina dijelili svlačionicu Lakersa, nasmijani gorostas Shaquille O’Neal konačno je napustio omraženog mu suigrača Kobeja Bryanta i žuti dres zamijenio onim crvenim Miami Heata. Ovo je bila prva bratoubilačka utakmica u kojoj će stajati na suprotnim stranama, i sve je fanove košarke živo zanimalo kako će proći dugoiščekivani dvoboj. Bryant je sa 42 poena zasjenio O’Nealovih 24 i natjerao Shaqa na prekršaje koji su ga posjeli na klupu, ali Miami je ipak u pobjedničkom raspoloženju napustio Grad anđela: nakon produžetka Heatovci su slavili 104-102. Kad su Shaqa prije utakmice pitali što će se dogoditi ako Bryant krene na njega, O’Neal je bio duhovitiji nego kad je izjavio da je Zemlja ravna ploča. „Kad se Corvette zaleti ravno u zid, znate što se dogodi.“

15. Preminuo Karel Čapek, ikona češke književnosti

Karel Čapek, najistaknutiji češki književnik međuratnog razdoblja, na sceni se pojavio s drugom generacijom autora češke moderne. Svoj je autorski put započeo dramama i pripovijetkama, a slavu u širim okvirima donijela mu je drama R. U. R. (Rossum’s Universal Robots), kao i znanstvenofantastični roman Rat sa salamanderima. Česti igrači pub kvizova uz njegovo će ime također vezati informaciju da je prvi upotrijebio riječ robot, dok će ga naši osnovnoškolci zauvijek pamtiti po Poštarskoj bajci. Na Božić 1938. godine Čapek je preminuo od posljedica upale pluća.

14. Gorbačov daje ostavku na mjesto predsjednika SSSR-a

Posljednji vođa Sovjetskog Saveza, dobitnik Nobelove nagrade za mir i otac čuvene perestrojke Mihail Sergejevič Gorbačov demokratizacijom sovjetskog društva pokušao je olakšati napetu situaciju u osamdesetim godinama prošlog stoljeća, ali ekonomsko-politička kriza uzimala je maha i vodila k neizbježnom raspadu države. Božićne večeri 1991. godine Gorbačov se televizijskim obraćanjem narodu odrekao funkcije predsjednika SSSR-a, predavši ključeve sovjetske kašljucave Lade Borisu Jeljcinu. Sovjetski je Savez službeno prestao postojati idućeg dana.

13. Moj prvi Božić na Arteistu

Kakva prevara! Kakav je ovo povijesni događaj! Žao mi je, ljudi, ali moja lista, moja pravila. Pisanjem se na ovaj ili onaj način bavim godinama, ali ovogodišnji je Božić prvi po redu koji dočekujem kao službeni dio neke redakcije, što ovaj događaj na mikrorazini meni čini vrlo značajnim. Lijepo je imati ne samo kreativni ispušni ventil, već i portal koji mi vjeruje dovoljno da dozvoljava da moje črčkarije ugledaju svjetlo monitora. Sad vam se krunidba Stjepana Arpadovića odjednom i ne čini tako beznačajnom, ha?

12. Rođen Rod Serling, kreator Zone sumraka

Božić 1924. godine Esther i Samuel Lawrence Serling dočekali su u bolnici, ali (doslovni) trud se isplatio: na svijet je došao mali Rod, čovjek koji će krajem 1950-ih ući u televizijsku povijest i opću kulturu kao autor kultne antologijske TV serije Zona sumraka. Dva Emmyja i Zlatni globus koje je Serling osvojio za svoj rad na seriji ni približno ne dočaravaju puni sjaj njegova naslijeđa. Sa svojih 156 epizoda, Zona sumraka u kolektivno se pamćenje urezala kao jedan od najboljih proizvoda američke televizije svih vremena, a Rolling Stone ju je 2016. proglasio osmom najboljom serijom svih vremena. Doduše, tad još nije bilo Čiste ljubavi na Novoj TV.

11. Preminuo James Brown

Na današnji dan 2006. godine od posljedica srčanog udara uzrokovanog upalom pluća preminuo je James Brown, „kum soula“ i jedno od najznačajnijih i najutjecajnijih imena funka. Tijekom karijere koja se protegnula kroz pet desetljeća Brown nas je oplemenio cijelim nizom pjesama poput Papa’s Got a Brand New Bag, I Got You (I Feel Good), It’s a Man’s Man’s Man’s World ili Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine.

10. Filmski klasik Žalac sletio u kinodvorane

Posjetitelji američkih kina tog su Božića 1973. godine mogli po prvi put uživati u jednom od najboljih filmova desetljeća. Četiri godine nakon što su Paul Newman i Robert Redford nastupili u Butchu Cassidyju i Sundance Kidu, pod palicom istog redatelja, Georgea Roya Hilla, okupili su se u Žalcu (The Sting), pametnoj i kompleksnoj kriminalističkoj priči o dvojici prevaranata koji odlučuju zadati vrlo bolan financijski udarac opakom kriminalcu kako bi osvetili smrt svojega prijatelja. Žalac je bio ogroman hit, s deset oskarovskih nominacija i čak sedam pobjeda, a na box officeu zaradio je trideset puta više od uloženog.

9. Karlo Veliki okrunjen za cara novog Zapadnog Rimskog Carstva

Najveća povijesna ličnost 8. i 9. stoljeća, franački kralj Karlo I. Veliki vodio je uspješne ratove protiv Sasa, Avara, Langobarda, Arapa i Slavena, sudjelovao u najmanje 30 vojnih pohoda, debelo proširio granice svojega kraljevstva i praktički pod svoju vlast doveo cijelu zapadnu i srednju Europu. Na Božić 800. godine papa Lav III. okrunio ga je za cara u staroj Bazilici sv. Petra u Rimu. Zbog činjenice da je pod svojim žezlom ujedinio ogroman dio kontinenta povijest ga pamti i kao oca Europe.

8. Ringo Starr dobiva svoj prvi set bubnjeva

Na božićno jutro 1957. godine 17-godišnji Richard Starkey vjerojatno se nemalo obradovao kad je vidio da mu pod borom stoji second-hand set bubnjeva. Ovaj neočekivani poklon natjerat će ga da se posveti svojoj strasti, a iz nje se uskoro rodio Ringo Starr – bubnjar planetarno popularnih Beatlesa koji su obilježili svijet glazbe druge polovice 20. stoljeća. Zanimljivo je i da je Starr često izlazio iz svoje zone ugode i primao se mikrofona – otpjevao je po jednu pjesmu na većini studijskih albuma Beatlesa, uključujući Yellow Submarine i With a Little Help from My Friends.

7. Na svijet stupio Rick Blaine

1899. godina bila je blago rečena velika za svijet kulture. Te su godine rođeni velikani poput Ernesta Hemingwaya, Alfreda Hitchcocka, Freda Astairea, Dukea Ellingtona, Jamesa Cagneyja, Jorgea Luisa Borgesa, Georgea Cukora, Glorije Swanson, filozofa Lea Straussa, a ako ćemo biti mračni, i Al Capone te Adolf Hitler. Samo je jedno veliko ime, međutim, rođeno baš na današnji dan: u bogataškoj njujorškoj obitelji Bogart na božićno je jutro osvanuo mali Humphrey. Po izboru Američkog filmskog instituta te časopisa Entertainment Weekly najveća muška filmska zvijezda svih vremena, Bogart je snimio više klasika no što ovdje stignem nabrojati. Dovoljno je spomenuti Casablancu, Malteškog sokola, Blago Sierra Madre, Duboki san, Afričku kraljicu… Meni najdraža anegdota vezana je baš za ovaj posljednji film: Katharine Hepburn žestoko je kritizirala kolegu Humphreyja i redatelja Johna Hustona što se doslovce ne odvajaju od svoje boce viskija. Zbog snimanja u teškim uvjetima u Ugandi i Kongu uz vodu diskutabilne pitkosti, cijela filmska ekipa zarazila se boleštinom. Dobro, gotovo cijela. Hustonu i Bogartu nije bilo baš ništa.

6. Američki doktor izveo prvu uspješnu operaciju tumora jajnika

Kad je sredinom prosinca 1809. godine doktor Ephraim McDowell upoznat sa slučajem Jane Todd Crawford u Kentuckyju, ubrzo je ustanovio da gospođa boluje od tumora jajnika. Njezin je suprug doktora molio da je poštedi spore i bolne smrti, a McDowell je odlučio „hrabro ići gdje nijedan čovjek dotad nije išao“ – ako obitelj Crawford pristane, doktor bi operacijom izvadio tumor. Kako su svi pokušaji abdominalne kirurgije dotad završavali smrću, i McDowell i pacijentica znali su da kroče neistraženim teritorijem uz minimalne šanse uspjeha. Jadna Crawfordica još je u takvom stanju morala dojahati do 100-tinjak kilometara udaljene doktorove kuće. Nakon 25-minutne božićne operacije, međutim, u McDowellovim je rukama ležao 10,2 kilograma težak tumor. Gospođa Crawford živjela je još 32 godine bez ikakvih komplikacija.

5. Pola svijeta na televiziji gledalo Apollo 8 i njegov let oko Mjeseca

Iako je svijet turbulentnu 1968. godinu zapamtio po mnogobrojnim političkim krizama, časopis Time osobama godine proglasio je Franka Bormana, James Lovella i Williama Andersa. Ovaj je trojac činio posadu Apolla 8, letjelice koja je 21. prosinca krenula prema Mjesecu postavši prvom letjelicom s ljudskom posadom koja je napustila Zemljinu orbitu, stigla do Mjeseca, napravila đir i vratila se u komadu na Zemlju. Božićni televizijski prijenos kruženja oko Mjeseca nije samo nagrađen prestižnim Emmyjem, već je smatran jednim od najgledanijih programa u povijesti televizije. Avanturu Apolla 8 u božićnom je prijenosu, mnogi vjeruju, vidio svaki četvrti stanovnik Zemlje. Uspješna misija Bormana, Lovella i Andersa utrla je stazu za slijetanje na Mjesec Apolla 11, a koliko je fascinantan ovaj podvig ustvari bio, svjedoči i izjava Borisa Nikolajeviča Petrova, predsjednika sovjetskog programa Interkozmos, koji je pothvat nazvao „nevjerojatnim postignućem američke znanosti i tehnologije“. Pohvala nosi dvostruku težinu ako dolazi od najvećeg konkurenta.

4. Napustio nas najpoznatiji Skitnica

Božić 1977. godine filmoljupcima će ostati u gorkom sjećanju. Džabe vrhunski filmovi poput Annie Hall, Bliskih susreta treće vrste, Lyncheva Eraserheada ili Groznice subotnje večeri, kad će divna filmofilska godina završiti sa smrću Charlieja Chaplina. Obožavani Skitnica, jedan od pionira filmske umjetnosti, napustio nas je u snu u 89. godini života, a iza sebe ostavio opus sačinjen od klasika poput Zlatne groznice, Velikog diktatora, Svjetla velegrada, Modernih vremena i Mališana.

3. Engleski inženjer Berners-Lee začeo World Wide Web (www.)

Da nije bilo cijenjenog gospodina Timothyja Berners-Leeja, pitanje je na kojim bi tiskanim novinama osvanula ova božićna lista. Krajem osamdesetih godina, dok je radio na institutu CERN u Ženevi, Berners-Lee je usavršio ono što danas nazivamo World Wide Web, zbog čega mu svijet tepa da je otac interneta. Prvu uspješnu komunikaciju kompjutora preko interneta obavio je na Božić 1990. godine, a godinu kasnije prikazao je i prvu web-stranicu ikad izrađenu. Čovjek nas je zadužio svojim radom i omogućio lagodan pristup informacijama u djelić sekunde, a vi ste mislili da je Sam u kući najljepši poklon za Božić koji smo te godine dobili.

2. Rođen Isaac Newton

Nezaobilazno ime u bilo kakvoj ozbiljnijoj diskusiji u području matematike, fizike i astronomije, engleski učenjak Isaac Newton rodio se na Božić 1642. godine. Osnivač dinamike, čovjek koji je prvi uveo pojam sile, pokretač čestične teorije svjetlosti, konstruktor prvog teleskopa s konkavnim zrcalom, autor Traktata o gibanju u kojima je objasnio teoriju gravitacije, autor glasovite knjige Matematički principi filozofije prirode…Newtona povijest pamti kao jednog od najvećih znanstvenika koji su ikada živjeli.

1. Božićno primirje na Zapadnom frontu

Bez ikakve dileme najljepša božićna priča iz povijesti dogodila se u blatnjavim, krvlju natopljenim rovovima diljem Zapadnog fronta tijekom Prvog svjetskog rata. Britanske i njemačke trupe u prosincu 1914. godine bile su u pat poziciji: nijedna strana nije mogla probiti rovovska utvrđenja neprijatelja. Kako se bližio Božić, tako je pozornica polako i spontano pripremana za toplu i dirljivu priču na mjestu na kojem bi je samo luđak mogao očekivati. Nijemci su svjećicama i božićnim drvcima ukrasili svoje rovove pa počeli pjevati božićne pjesme. Britanci su na njih odgovorili svojim pjesmama. Na božićno jutro njemački su vojnici izašli iz rovova, mnogi od njih noseći znakove s natpisima poput „you no shoot, we no shoot“.

Božićni predah nije donio samo mogućnost uklanjanja mrtvih tijela iz „ničije zemlje“, već i srdačnu razmjenu duhana, cigareta i alkohola. Božićno primirje nikad nije bio službeni dogovor zapovjednika zaraćenih strana, već spontani trenutak ljudskosti običnih, malih ljudi. Za vrijeme ove kratkotrajne blagdanske idile koja je nakratko učinila život podnošljivim vojnici su umjesto pucanja po rovovima počeli pucati na gol: navodno je odigrano nekoliko nogometnih utakmica na zaleđenom terenu na kojem je samo dan-dva ranije prolijevana krv. Primirje između britanskih, francuskih i belgijskih trupa te Nijemaca izbilo je na više mjesta duž cijelog Zapadnog fronta, i dok je uglavnom završilo već prvog jutra nakon Božića, ponegdje je potrajalo sve do Nove godine. U trenucima općeg crnila i horora ljudskost je neočekivano kroz rovove izbila na čistinu, a deseci tisuća ljudi Božić 1914. godine nisu zaboravili do kraja svojih života.

